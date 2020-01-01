Jerry Heil сразила своей худобой в откровенном наряде
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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость предстала в розовом костюме, который состоит из топа с глубоким декольте и юбки с двумя разрезами от бедра. Эффектный наряд оголил стройную фигуру артистки, выделив ее тонкую талию и длинные ножки. Свой образ звезда дополнила перчатками, блестящими ботинками и массивными украшениями. Также она сделала яркий макияж с акцентом на глазах и необычную прическу.
Под публикацией Jerry Heil призналась, что переживает из-за низкого количества просмотров ее постов, а ведь совсем скоро состоится премьера ее нового альбома. Возможно, соблазнительным нарядом певица решила привлечь внимание фанатов.
Поклонники восхитились внешним видом Jerry Heil, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Ты такая худенькая! Что ты кушаешь?»
«Прекрасная девушка».
«Девушка-загадка».
«Непревзойденная!»
«О, красотка!»
«Какой образ, вааау».
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