Деми Ловато поразила фанов невероятным похудением

Певица Деми Ловато заявила, что ей больше не нужно считать калории.

Американская актриса и певица Деми Ловато, которая недавно призналась, что перенесла три инсульта из-за наркотиков, поразила поклонников новой публикацией в соцсети.

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В своем профиле в Инстаграм 28-летняя исполнительница похвасталась впечатляющими результатами похудения. Деми обнародовала видео, которое сняла в ванной. Девушка позировала на камеру в своих старых штанах, которые на несколько размеров больше.

Ловато призналась, что пересмотрела свои взгляды на питание. Она добавила, что перестала зацикливаться на диетах и спортивных тренировках.

“Я больше не считаю калории. Я больше не тренируюсь. Я не ограничиваю себя и не очищаюсь. Я живу не в соответствии с диетической культурой, и я действительно похудела. Это другой опыт. Я чувствую себя сытой. Но не от еды, а от божественной мудрости и космического руководства“, - написала певица.

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