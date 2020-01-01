Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Деми Ловато поразила фанов невероятным похудением

Комментариев: 0
Певица Деми Ловато заявила, что ей больше не нужно считать калории.
Деми Ловато поразила фанов невероятным похудением
Деми Ловато поразила фанов невероятным похудением
instagram.com/ddlovato

Американская актриса и певица Деми Ловато, которая недавно призналась, что перенесла три инсульта из-за наркотиков, поразила поклонников новой публикацией в соцсети.

Читай также: “Посадили на мини-диету“: Квиткова рассекретила, на сколько поправилась во время беременности

В своем профиле в Инстаграм 28-летняя исполнительница похвасталась впечатляющими результатами похудения. Деми обнародовала видео, которое сняла в ванной. Девушка позировала на камеру в своих старых штанах, которые на несколько размеров больше.

Ловато призналась, что пересмотрела свои взгляды на питание. Она добавила, что перестала зацикливаться на диетах и спортивных тренировках. 

“Я больше не считаю калории. Я больше не тренируюсь. Я не ограничиваю себя и не очищаюсь. Я живу не в соответствии с диетической культурой, и я действительно похудела. Это другой опыт. Я чувствую себя сытой. Но не от еды, а от божественной мудрости и космического руководства“, - написала певица.

 ️Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Деми Ловато
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь