Певица Джамала запостила пикантный кадр, где прикрыла обнаженную грудь курткой.

Известная певица Джамала, которая в 2016 году принесла Украине вторую победу на “Евровидении“, удивила поклонников откровенной фотографией. Звезда показала кадр из фотосессии для обложки ее нового альбома “Ми“.

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Так, на официальной странице 37-летней артистки в Инстаграм появился пикантный снимок, где она позировала полуобнаженной. Джамала предстала перед камерой в черный кожаных брюках и золотистой куртке, которой прикрыла голую грудь. В описании к публикации исполнительница объявила дату выхода альбома.

“Альбом “МИ“ побачить світ 12 березня. Це альбом про вас, альбом для вас, і скоро він з’явиться у ваших плейлистах ❤️“, - обратилась к фанам Джамала.

Джамала оголила грудь для обложки нового альбома instagram.com/jamalajaaa

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