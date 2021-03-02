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Джамала оголила грудь для обложки нового альбома

Комментариев: 3
Певица Джамала запостила пикантный кадр, где прикрыла обнаженную грудь курткой.
Джамала оголила грудь для обложки нового альбома
Джамала оголила грудь для обложки нового альбома
instagram.com/jamalajaaa

Известная певица Джамала, которая в 2016 году принесла Украине вторую победу на “Евровидении“, удивила поклонников откровенной фотографией. Звезда показала кадр из фотосессии для обложки ее нового альбома “Ми“.

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Так, на официальной странице 37-летней артистки в Инстаграм появился пикантный снимок, где она позировала полуобнаженной. Джамала предстала перед камерой в черный кожаных брюках и золотистой куртке, которой прикрыла голую грудь. В описании к публикации исполнительница объявила дату выхода альбома.

“Альбом “МИ“ побачить світ 12 березня. Це альбом про вас, альбом для вас, і скоро він з’явиться у ваших плейлистах ❤️“, - обратилась к фанам Джамала.

Джамала оголила грудь для обложки нового альбома
Джамала оголила грудь для обложки нового альбома
instagram.com/jamalajaaa

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Теги: Джамала
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Источник: Ivona

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  02.03.2021, 20:50
Оценка:  0
гость
Татарва ибаная! Тварь неправославная! Стекла толченого ей и всему её выводку!
ldferwws    02.03.2021, 20:21
Оценка:  -20
ldferwws
Это точно Джамала?Или всё-таки Джамал?А то ведь в Европу идём,а там всё возможно...
Равшан  (аноним)  02.03.2021, 19:37
Оценка:  0
Равшан
Сиськожопа!
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