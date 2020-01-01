В белье и леопардовых ботинках: Хлои Кардашьян подразнила пикантным фото
Сестра Ким Кардашьян, 36-летняя Хлои Кардашьян похвасталась сексуальным образом.
Младшая из сестер Кардашьян, светская львица, телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян, которая недавно засветила растяжки на коже, взбудоражила Сеть сексуальным образом.
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В своем профиле в Инстаграм 36-летняя знаменитость обнародовала фотографию, где она запечатлена в черном топе, трусах, полупрозрачных колготках и ботинках с леопардовым принтом.
Хлои немного приподняла топ, чтобы продемонстрировать подтянутый животик. Горячий образ звезда дополнила ярким макияжем и большими серьгами-кольцами.
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