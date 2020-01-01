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«Я в восторге и обмороке»: Маша Ефросинина примерила мужской образ

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками неожиданным видео.

Маша Ефросинина примерила мужской образ
Маша Ефросинина примерила мужской образ
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлела себя в гримерке без макияжа и с собранными волосами. Взмахом руки артистка перевоплотилась в настоящую принцессу в синем платье с красивой прической и выразительным макияжем. Однако на этом кардинальные изменения не закончились, Маша продемонстрировала еще один неожиданный образ. Девушка предстала в блестящем костюме с короткой стрижкой и белыми волосами.

Поклонники принялись отгадывать, чей облик примерила на себя телезвезда. Самые преданны фанаты догадались, что Маша спародировала Макса Барских.

Фолловеры восхитились смелыми образами Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Очень классно с белыми волосами».

«Красотка!»

«Маша, я в восторге и обмороке одновременно! Это сказочно прекрасно».

«Очень похоже. Барских».

«Красота невероятная».

«Маша, вы слишком красивый Макс».

«Очень красивая Мария».

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Источник: ivonа bigmir)net

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