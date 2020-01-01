«Я в восторге и обмороке»: Маша Ефросинина примерила мужской образ

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками неожиданным видео.

Маша Ефросинина примерила мужской образ instagram.com/mashaefrosinina

Читай также: «Соблазнительная»: Злата Огневич взорвала Сеть снимками в обтягивающем платье

Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлела себя в гримерке без макияжа и с собранными волосами. Взмахом руки артистка перевоплотилась в настоящую принцессу в синем платье с красивой прической и выразительным макияжем. Однако на этом кардинальные изменения не закончились, Маша продемонстрировала еще один неожиданный образ. Девушка предстала в блестящем костюме с короткой стрижкой и белыми волосами.

Поклонники принялись отгадывать, чей облик примерила на себя телезвезда. Самые преданны фанаты догадались, что Маша спародировала Макса Барских.

Фолловеры восхитились смелыми образами Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Очень классно с белыми волосами». «Красотка!» «Маша, я в восторге и обмороке одновременно! Это сказочно прекрасно». «Очень похоже. Барских». «Красота невероятная». «Маша, вы слишком красивый Макс». «Очень красивая Мария».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.