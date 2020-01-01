«Я в восторге и обмороке»: Маша Ефросинина примерила мужской образ
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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлела себя в гримерке без макияжа и с собранными волосами. Взмахом руки артистка перевоплотилась в настоящую принцессу в синем платье с красивой прической и выразительным макияжем. Однако на этом кардинальные изменения не закончились, Маша продемонстрировала еще один неожиданный образ. Девушка предстала в блестящем костюме с короткой стрижкой и белыми волосами.
Поклонники принялись отгадывать, чей облик примерила на себя телезвезда. Самые преданны фанаты догадались, что Маша спародировала Макса Барских.
Фолловеры восхитились смелыми образами Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Очень классно с белыми волосами».
«Красотка!»
«Маша, я в восторге и обмороке одновременно! Это сказочно прекрасно».
«Очень похоже. Барских».
«Красота невероятная».
«Маша, вы слишком красивый Макс».
«Очень красивая Мария».
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