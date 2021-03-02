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Разведенная Алина Гросу засветилась в компании 71-летнего «байкера»

Комментариев: 2
Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Разведенная Алина Гросу засветилась в компании 71-летнего «байкера»
Разведенная Алина Гросу засветилась в компании 71-летнего «байкера»
instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость запечатлена в компании 71-летнего Михаила Поплавского, который предстал в образе байкера. Мужчина примерил кожаную куртку, перчатки и очки, в то время как Алина надела черный облегающий наряд с глубоким декольте.

Под публикацией Алина призналась, что фото были сделаны на презентации клипа Михаила Поплавского, где она успела познакомиться с юными блогерами из Тор team house:

«С презентации модного клипа прекрасного @poplavskiy_michail 🔥🔥🔥 которого, оказывается, я знаю уже 21 год 🙈 Кстати, Михаил Михайлович теперь ещё и топ-блогер в инсте и тиктоке💪🏽 Также я сегодня неожиданно познакомилась с командой @top_team_houze - безумно творческими, яркими и харизматичными ребятами ❤️ и я счастлива 🙌🏽🙌🏽🙌🏽».

Поклонники восхитились внешним видом Алины Гросу, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Алина, вы как всегда на высоте. Невероятная красавица».

«Красотка».

«Алина, вы очень красивы!»

«Какая ты хорошенькая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.03.2021, 14:05
Оценка:  +4
гость
Дожужалась, в куньку пчелки только пенсионеры лезут...
Djljktq    02.03.2021, 14:44
Оценка:  0
Djljktq
Похож на Поплавского))
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