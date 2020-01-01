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Как поднять себе настроение: Забавные советы от Анны Ризатдиновой

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Гимнастка Анна Ризатдинова запостила видео, где зажигательно танцует с подружкой.
Как поднять себе настроение: Забавные советы от Анны Ризатдиновой
Как поднять себе настроение: Забавные советы от Анны Ризатдиновой
instagram.com/anna_rizatdinova

Бронзовая призерка Олимпиады в Рио, украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая в 2019 году стала финалисткой шоу “Танці з зірками“, решила подсказать пользователям Сети, как побороть плохое настроение.

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На своей странице в Инстаграм 27-летняя спортсменка запостила короткое видео, где она в обтягивающих лосинах и парике станцевала макарену со своей подругой. В описании к веселому ролике Анна назвала 5 способов, как поднять себе настроение.

  • 1.Включите любимую музыку 🎧. Я ещё со времён спортивной юности обожаю Лану Дель Рей и Майкла Джексона. Я слушала их песни и воодушевлялась на новые свершения.
  • 2. Займитесь спортом. Это мой любимый антистресс 😄. Если хотите отвлечься от негативных мыслей, скорее бегите в спортзал. И совсем не обязательно таскать штангу. Йога или пилатес отлично вас расслабят.
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  • 3. Смените обстановку. Если хотите зарядиться энергией, отличный вариант - поехать в путешествие. Хотя бы на пару дней. Я, например, после тяжёлого 2020-го решила начать год с поездки в Карпаты, а потом полетела в Эмираты.
  • 4.Танцуйте. Я уже говорила: если бы не пошла на гимнастику, точно занялась бы танцами 💃. Это дарит мне невероятные эмоции.
  • 5. Посмотрите любимый фильм 🎬. После тренировок я приходила уставшая и включала фильмы для отдыха и вдохновения. Сейчас мой график не очень часто позволяет смотреть кино, но любимый фильм, пересмотренный даже в десятый раз, всегда поднимает мне настроение.

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Теги: Анна Ризатдинова, как поднять настроение
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