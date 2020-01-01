Гимнастка Анна Ризатдинова запостила видео, где зажигательно танцует с подружкой.

Как поднять себе настроение: Забавные советы от Анны Ризатдиновой instagram.com/anna_rizatdinova

Бронзовая призерка Олимпиады в Рио, украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая в 2019 году стала финалисткой шоу “Танці з зірками“, решила подсказать пользователям Сети, как побороть плохое настроение.

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На своей странице в Инстаграм 27-летняя спортсменка запостила короткое видео, где она в обтягивающих лосинах и парике станцевала макарену со своей подругой. В описании к веселому ролике Анна назвала 5 способов, как поднять себе настроение.

1. Включите любимую музыку 🎧. Я ещё со времён спортивной юности обожаю Лану Дель Рей и Майкла Джексона. Я слушала их песни и воодушевлялась на новые свершения.

🎧. Я ещё со времён спортивной юности обожаю Лану Дель Рей и Майкла Джексона. Я слушала их песни и воодушевлялась на новые свершения. 2. Займитесь спортом . Это мой любимый антистресс 😄. Если хотите отвлечься от негативных мыслей, скорее бегите в спортзал. И совсем не обязательно таскать штангу. Йога или пилатес отлично вас расслабят.

. Это мой любимый антистресс 😄. Если хотите отвлечься от негативных мыслей, скорее бегите в спортзал. И совсем не обязательно таскать штангу. Йога или пилатес отлично вас расслабят. Читай также: “Скоро лето“: Дарья Петрожицкая поделилась ярким кадром из Черноморска

3. Смените обстановку . Если хотите зарядиться энергией, отличный вариант - поехать в путешествие. Хотя бы на пару дней. Я, например, после тяжёлого 2020-го решила начать год с поездки в Карпаты, а потом полетела в Эмираты.

. Если хотите зарядиться энергией, отличный вариант - поехать в путешествие. Хотя бы на пару дней. Я, например, после тяжёлого 2020-го решила начать год с поездки в Карпаты, а потом полетела в Эмираты. 4. Танцуйте . Я уже говорила: если бы не пошла на гимнастику, точно занялась бы танцами 💃. Это дарит мне невероятные эмоции.

. Я уже говорила: если бы не пошла на гимнастику, точно занялась бы танцами 💃. Это дарит мне невероятные эмоции. 5. Посмотрите любимый фильм 🎬. После тренировок я приходила уставшая и включала фильмы для отдыха и вдохновения. Сейчас мой график не очень часто позволяет смотреть кино, но любимый фильм, пересмотренный даже в десятый раз, всегда поднимает мне настроение.

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