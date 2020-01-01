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"Скоро лето": Дарья Петрожицкая поделилась ярким кадром из Черноморска

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Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая запостила архивное фото на фоне моря.
"Скоро лето": Дарья Петрожицкая поделилась ярким кадром из Черноморска
"Скоро лето": Дарья Петрожицкая поделилась ярким кадром из Черноморска
instagram.com/petrozhitskaya

Звезда нашумевшего серила “Папик“, участница шоу “Голос країни 10“ и “Танці з зірками 2020“, Дарья Петрожицкая поздравила подписчиком с первым днем весны, опубликовав архивное фото.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя актриса написала, что до лета осталось совсем немного. Дарья обнародовала яркий снимок, где она запечатлена в красном сарафане с рюшами на тонких бретелях на фоне моря.

Судя по указанной геолокации, Петрожицкая сфотографировалась во время съемок второго сезона “Папика“ в Черноморске.

“Весна🍃 Уииииууу👏🏻👏🏻👏🏻 А самое крутое, что скоро лето ☀️“, - написала телезвезда.

Дарья Петрожицкая поделилась ярким кадром из Черноморска
Дарья Петрожицкая поделилась ярким кадром из Черноморска
instagram.com/petrozhitskaya

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Теги: Дарья Петрожицкая, Папик
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Источник: Ivona

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