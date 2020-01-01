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«Какая шикарная»: Санта Димопулос похвасталась стройным телом в купальнике

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Украинская певица Санта Димопулос поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Санта Димопулос похвасталась стройным телом в купальнике
Санта Димопулос похвасталась стройным телом в купальнике
instagram.com/santadimopulos

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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото. На кадре знаменитость позирует в раздельном черном купальнике, который подчеркивает ее спортивную фигуру. Артистка продемонстрировала загорелую фигуру на фоне тропических растений. Также звезда распустила свои длинные волосы и широко улыбнулась, глядя в камеру.

Под публикацией Санта поздравила фолловеров с наступлением весны:

«Всех с весной #takemebacktomaldives 😅».

Поклонники восхитились внешним видом Санты Димопулос, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Масштабненько 🔥🔥🔥».

«Какая вы шикарная! Фигура огонь».

«Клааасс».

«Красота, хочу на Мальдивы».

«Вааауу!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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