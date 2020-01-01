«Какая шикарная»: Санта Димопулос похвасталась стройным телом в купальнике
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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото. На кадре знаменитость позирует в раздельном черном купальнике, который подчеркивает ее спортивную фигуру. Артистка продемонстрировала загорелую фигуру на фоне тропических растений. Также звезда распустила свои длинные волосы и широко улыбнулась, глядя в камеру.
Под публикацией Санта поздравила фолловеров с наступлением весны:
«Всех с весной #takemebacktomaldives 😅».
Поклонники восхитились внешним видом Санты Димопулос, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Масштабненько 🔥🔥🔥».
«Какая вы шикарная! Фигура огонь».
«Клааасс».
«Красота, хочу на Мальдивы».
«Вааауу!»
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