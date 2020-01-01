«Это просто хана»: беременная Даша Квиткова шокировала откровенным фото
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Победительница шоу «Холостяк» Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в черном белье и босоножках на завязках. Девушка на одно плечо надела длинную кофту, чтобы прикрыть свой округлившийся животик и отвела взгляд в сторону. Эффектный образ Даша дополнила распущенными волосами и ярким макияжем.
Под публикацией Квиткова написала так:
«hot mama 🔥».
Поклонники восхитились внешним видом Даши Квитковой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Круть🔥».
«Даша, это просто хана».
«Это слишком прекрасно».
«Шикарная!»
«Очень красиво».
«Это фото ну просто мега».
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