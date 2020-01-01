«Это просто хана»: беременная Даша Квиткова шокировала откровенным фото

Жена популярного ведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Беременная Даша Квиткова шокировала откровенным фото instagram.com/kvittkova

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Победительница шоу «Холостяк» Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в черном белье и босоножках на завязках. Девушка на одно плечо надела длинную кофту, чтобы прикрыть свой округлившийся животик и отвела взгляд в сторону. Эффектный образ Даша дополнила распущенными волосами и ярким макияжем.

Под публикацией Квиткова написала так:

«hot mama 🔥».

Поклонники восхитились внешним видом Даши Квитковой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Круть🔥». «Даша, это просто хана». «Это слишком прекрасно». «Шикарная!» «Очень красиво». «Это фото ну просто мега».

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