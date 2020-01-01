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«Нереально красивая»: Надя Дорофеева поразила фанатов своим внешним видом

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками видеороликами.

Надя Дорофеева поразила фанатов своим внешним видом
Надя Дорофеева поразила фанатов своим внешним видом
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в спортивном наряде и вблизи показала свое идеальное лицо. Артистка сделала яркий макияж с акцентом на глазах, который подчеркнул ее красоту. Также звезда заплела длинные локоны в два хвостика и спела кусочек новой песни, которую сопроводила молодежными движениями.

Под публикацией Надя призналась, что совсем скоро порадует фанатов полной версией нового хита, а пока призвала преданных фолловеров записывать свои видео под фрагмент из новой песни.

Поклонники признались, что с нетерпением ждут премьеры песни Дорофеевой, и восхитились ее внешним видом:

«Вау🔥 Пожар!»

«Слишком милая».

«Нереально красивая!»

«Как же стильно это звучит и смотрится! Прям очень круто! Стиль и секс!»

«Шикарная».

«Надюша, очень ждем твой трек. Ты огонь».

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Источник: ivonа bigmir)net

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