«Нереально красивая»: Надя Дорофеева поразила фанатов своим внешним видом

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками видеороликами.

Надя Дорофеева поразила фанатов своим внешним видом instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в спортивном наряде и вблизи показала свое идеальное лицо. Артистка сделала яркий макияж с акцентом на глазах, который подчеркнул ее красоту. Также звезда заплела длинные локоны в два хвостика и спела кусочек новой песни, которую сопроводила молодежными движениями.

Под публикацией Надя призналась, что совсем скоро порадует фанатов полной версией нового хита, а пока призвала преданных фолловеров записывать свои видео под фрагмент из новой песни.

Поклонники признались, что с нетерпением ждут премьеры песни Дорофеевой, и восхитились ее внешним видом:

«Вау🔥 Пожар!» «Слишком милая». «Нереально красивая!» «Как же стильно это звучит и смотрится! Прям очень круто! Стиль и секс!» «Шикарная». «Надюша, очень ждем твой трек. Ты огонь».

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