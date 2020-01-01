«Нереально красивая»: Надя Дорофеева поразила фанатов своим внешним видом
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в спортивном наряде и вблизи показала свое идеальное лицо. Артистка сделала яркий макияж с акцентом на глазах, который подчеркнул ее красоту. Также звезда заплела длинные локоны в два хвостика и спела кусочек новой песни, которую сопроводила молодежными движениями.
Под публикацией Надя призналась, что совсем скоро порадует фанатов полной версией нового хита, а пока призвала преданных фолловеров записывать свои видео под фрагмент из новой песни.
Поклонники признались, что с нетерпением ждут премьеры песни Дорофеевой, и восхитились ее внешним видом:
«Вау🔥 Пожар!»
«Слишком милая».
«Нереально красивая!»
«Как же стильно это звучит и смотрится! Прям очень круто! Стиль и секс!»
«Шикарная».
«Надюша, очень ждем твой трек. Ты огонь».
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