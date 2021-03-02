Украинская певица Джамала поделилась с подписчиками кадрами с недавней фотосессии.

Заметно постройневшая Джамала показала свою фигуру в изящных нарядах instagram.com/jamalajaaa

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Популярная исполнительница Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость предстала в разных нарядах, которые подчеркнули не только ее женственность, но и постройневшую фигуру: белая рубашка и брюки, красный и голубой костюмы, летящее платье. Эффектным дополнением к образам стали яркий макияж, легкие локоны на волосах и украшения.

Под публикацией Джамала призналась, что стала лицом весенней коллекции бренда одежды:

«Счастлива поделиться секретом — я стала лицом новой коллекции бренда GEPUR.⠀

Приятно, что дизайнеры вдохновлялись моим стилем, создавая все эти наряды ❤️».

Поклонники восхитились внешним видом Джамалы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«А Ви - Чарівна! Чарівний голос, погляд, стиль🌟🌿». «Боже, какая же Вы красивая❤️ Мы Вас так любииииим❤️❤️❤️❤️❤️❤️». «Красива і щира, обожнюємо вас❤️😍». «Красунечка ❤️💝». «Точно 🙌🔥❤️, Джамала - девушка Весна 👏».

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