«Это лучшее, что я видела»: Ани Лорак поразила кардинальной сменой имиджа
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в блестящем платье с экстремальным декольте. Однако взгляд приковывает новая прическа артистки, ведь Лорак лишилась своих длинных локонов и удивила фанатов короткой стрижкой. Эффектный облик она дополнила ярким макияжем с акцентом на глазах и массивными серьгами.
Звезда призналась, что это один из образов, которые можно увидеть в ее новом клипе на песню «Наполовину». В этой работе Ани Лорак поведала историю сильной женщины, которая прошла через ошибки.
Под публикацией певица написала так:
«Геометрия любви не терпит треугольников.
К сожалению, в жизни часто случаются такие истории – истории, в которых нет победивших. Здесь трое проигравших, потому что истинная любовь раскрывается только между двумя людьми».
Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Это лучшее, что я видела!!!❤️❤️❤️»
«Просто мурашки💔».
«Это шедевр».
«Красавица!»
«Вы такая красивая и нежная».
«Просто волшебная красота».
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