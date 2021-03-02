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«Это лучшее, что я видела»: Ани Лорак поразила кардинальной сменой имиджа

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Ани Лорак поразила кардинальной сменой имиджа
Ани Лорак поразила кардинальной сменой имиджа
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в блестящем платье с экстремальным декольте. Однако взгляд приковывает новая прическа артистки, ведь Лорак лишилась своих длинных локонов и удивила фанатов короткой стрижкой. Эффектный облик она дополнила ярким макияжем с акцентом на глазах и массивными серьгами.

Звезда призналась, что это один из образов, которые можно увидеть в ее новом клипе на песню «Наполовину». В этой работе Ани Лорак поведала историю сильной женщины, которая прошла через ошибки.

Под публикацией певица написала так:

«Геометрия любви не терпит треугольников.
К сожалению, в жизни часто случаются такие истории – истории, в которых нет победивших. Здесь трое проигравших, потому что истинная любовь раскрывается только между двумя людьми».

Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Это лучшее, что я видела!!!❤️❤️❤️»

«Просто мурашки💔».

«Это шедевр».

«Красавица!»

«Вы такая красивая и нежная».

«Просто волшебная красота».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.03.2021, 09:20
Оценка:  +1
гость
Дрочеры бм сколько вы ещё будете пиарить эту проказломордую шлюху?
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