Николь Кидман показала дочерей от брака с Китом Урбаном

Голливудская звезда Николь Кидман впервые за долгое время показала публике 12-летнюю Сандэй Роуз и 10-летнюю Фэйт Маргарет.

Голливудская актриса и продюсер австралийского происхождения Николь Кидман удивила поклонников неожиданным “семейным появлением“ на 78-й церемонии награждения премии “Золотой глобус 2021“, которая прошла в онлайн-режиме.

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Так, на видеосвязь 53-летняя номинантка в категории “Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV“ вышла в компании своего мужа, музыканта Кита Урбана и их двоих дочерей - 12-летней Сандэй Роуз и 10-летней Фэйт Маргарет. Девочки очень редко появляются на публике со звездной мамочкой.

Отметим, что у Кидман есть еще 28-летняя дочь Изабелла Джейн и 26-летний сын Коннор Энтони, которых она усыновила с первым мужем, голливудским актером Томом Крузом. После развода дети приняли решение остаться с приемным отцом.

Николь Кидман и Том Круз с приемными детьми в 1996 году Getty Images

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