Участник 9 сезона украинского "Холостяка" Никита Добрынин засветился на съемках российской версии шоу.

Известный ведущий, участник украинского проекта “Холостяк“, Никита Добрынин засветился на съемках российской версии реалити-шоу. Фото с Добрыниным появилось на фанатской Инстаграм-странице главного героя нового сезона, рэпера Тимати.

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На снимке Никита запечатлен в компании Тимати и креативного продюсера телеканала ТНТ Армена Оганяна на пороге здания, где снимали “Холостяка“. Также на кадре можно увидеть, как один из членов съемочной группы готовится по традиции разбить тарелку. Это означает, что фото было сделано в первый день съемок.

Никиту Добрынина пригласили на съемки российского "Холостяка" instagram.com/timati._.news

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