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"Главное - доверие": Остапчук показал, как отдыхает в Буковели без жены

Комментариев: 2
Владимир Остапчук объяснил, почему отправился на горнолыжный курорт без супруги Кристины.
"Главное - доверие": Остапчук показал, как отдыхает в Буковели без жены
"Главное - доверие": Остапчук показал, как отдыхает в Буковели без жены
instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский ведущий, звезда нашумевшего проекта “Маска, Владимир Остапчук, который недавно вернулся из Мальдив, снова отправился на отдых, но только на этот раз без жены. 36-летний артист объяснил подписчикам, почему поехал в Буковель без Кристины.

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Так, на своей странице в Инстаграм Остапчук обнародовал новое фото из зимнего курорта, где он запечатлен в лыжном костюме со стаканчиком кофе в руке. В описании к кадру Владимир заявил, что каждому нужно пространство, в том числе и супругам. Шоумен отметил, что это подогревает чувства.

“Просто сотни сообщений прилетело по поводу нашей поездки с друзьями в Буковель. “А почему не взяли жён и девушек?“. “Сам катаешься, а Кристина дома?“. Считаю абсолютно нормальным отдых друг без друга. Каждому нужно пространство и воздух. Кроме всего прочего, это хорошо подогревает ваши чувства и желание🔥 Тут главное доверие и уверенность в партнёре“, - написал ведущий.

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Теги: Владимир Остапчук
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Источник: Ivona

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Комментариев (3)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  01.03.2021, 20:23
Оценка:  0
гость
Поxyй Буковель и в Буковели . Он отдыхает на толчке.
гость  (аноним)  01.03.2021, 20:18
Оценка:  0
гость
у Кристины подгорает пиздина и бомбит пердак!
гость  (аноним)  01.03.2021, 19:54
Оценка:  0
гость
Остапчук показал, как отдыхает в Буковели - дебилы безграмотные, посёлок Буковель, отдыхают в Буковеле.
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