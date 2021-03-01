"Главное - доверие": Остапчук показал, как отдыхает в Буковели без жены
Известный украинский ведущий, звезда нашумевшего проекта “Маска, Владимир Остапчук, который недавно вернулся из Мальдив, снова отправился на отдых, но только на этот раз без жены. 36-летний артист объяснил подписчикам, почему поехал в Буковель без Кристины.
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Так, на своей странице в Инстаграм Остапчук обнародовал новое фото из зимнего курорта, где он запечатлен в лыжном костюме со стаканчиком кофе в руке. В описании к кадру Владимир заявил, что каждому нужно пространство, в том числе и супругам. Шоумен отметил, что это подогревает чувства.
“Просто сотни сообщений прилетело по поводу нашей поездки с друзьями в Буковель. “А почему не взяли жён и девушек?“. “Сам катаешься, а Кристина дома?“. Считаю абсолютно нормальным отдых друг без друга. Каждому нужно пространство и воздух. Кроме всего прочего, это хорошо подогревает ваши чувства и желание🔥 Тут главное доверие и уверенность в партнёре“, - написал ведущий.
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