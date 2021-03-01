"Главное - доверие": Остапчук показал, как отдыхает в Буковели без жены

Владимир Остапчук объяснил, почему отправился на горнолыжный курорт без супруги Кристины.

Известный украинский ведущий, звезда нашумевшего проекта “Маска, Владимир Остапчук, который недавно вернулся из Мальдив, снова отправился на отдых, но только на этот раз без жены. 36-летний артист объяснил подписчикам, почему поехал в Буковель без Кристины.

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Так, на своей странице в Инстаграм Остапчук обнародовал новое фото из зимнего курорта, где он запечатлен в лыжном костюме со стаканчиком кофе в руке. В описании к кадру Владимир заявил, что каждому нужно пространство, в том числе и супругам. Шоумен отметил, что это подогревает чувства.

“Просто сотни сообщений прилетело по поводу нашей поездки с друзьями в Буковель. “А почему не взяли жён и девушек?“. “Сам катаешься, а Кристина дома?“. Считаю абсолютно нормальным отдых друг без друга. Каждому нужно пространство и воздух. Кроме всего прочего, это хорошо подогревает ваши чувства и желание🔥 Тут главное доверие и уверенность в партнёре“, - написал ведущий.

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