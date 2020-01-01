Певица Вера Кекелия похвасталась соблазнительным весенним образом.

Актриса “Женского квартала“, ведущая “Життя відомих людей“ и экс-участница группы “A.R.M.I.A “, Вера Кекелия порадовала фанов эффектным кадром по случаю первого дня весны. В своем аккаунте в Инстаграм 34-летняя артистка обнародовала свежий снимок, где она предстала в соблазнительном образе.

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Вера позировала в стильном клетчатом платье с оголенными плечами и декольте, которое дополнила макияжем с акцентом на глаза и кудряшками. На свежем фото певица сидела за столом, на котором лежали лепестки цветов и стояла белая ваза с розами.

“Дівчина Весна;)))))“, - лаконично подписала звезда.

Вера Кекелия из "Женского квартала" поразила красотой на весеннем фото instagram.com/kekeliavera

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