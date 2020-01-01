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"Давай продолжим скандал": Соблазнительная Тина Кароль снялась в боди и чулках

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Певица Тина Кароль подразнила фанов откровенным видео.
"Давай продолжим скандал": Соблазнительная Тина Кароль снялась в боди и чулках
"Давай продолжим скандал": Соблазнительная Тина Кароль снялась в боди и чулках
instagram.com/tina_karol

Знаменитая украинская исполнительница, ведущая “Танців з зірками“ и тренер “Голосу країни“, Тина Кароль, которая недавно выпустила танцевальный трек “Скандал“, продолжает радовать фанов откровенными публикациями в соцсети.

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Так, несколько часов назад на своей странице в Инстаграм 36-летняя артистка обнародовала пикантное видео, где соблазнительно позировала на полу в черном боди, туфлях на шпильке и чулках с надписью “Скандал“. В описании к ролику Кароль объявила о коллаборации с брендом GIULIA.

“Давай продолжим #скандал с самой провокационной коллаборацией года вместе с брендом Giulia . Почувствуй свободу, будь сексуальной, кокетливой и непревзойдённой в наших чулках и колготках“, - обратилась к подписчицам Тина.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivona

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