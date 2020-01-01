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Мика Ньютон обнародовала архивные кадры из красной дорожки "Золотого глобуса"

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Украинская певица Мика Ньютон показала, в каком наряде появилась на премии "Золотой глобус" 9 лет назад.
Мика Ньютон обнародовала архивные кадры из красной дорожки "Золотого глобуса"
Мика Ньютон обнародовала архивные кадры из красной дорожки "Золотого глобуса"
instagram.com/mikanewton

В ночь с 28 февраля на 1 марта в США объявили победителей 78-й кинопремии “Золотой глобус 2021“. Накануне этого события некоторые знаменитости поделились архивными фото из предыдущих церемоний.

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Так, ранее Деми Мур показала, в чем пришла на “Золотой глобус“ в 1984 году. Украинская певица Мика Ньютон также поделилась воспоминаниями о своем появлении на премии 9 лет назад.

На своей странице в Инстаграм 33-летняя участница “Евровидения“ обнародовала подборку кадров, где она запечатлена на красной дорожке в красивом платье белого цвета. Еще на одном снимке Мика позировала в золотистом наряде с черными кружевами на афтепати HBO.

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Теги: Мика Ньютон, Золотой глобус 2012, Золотой глобус 2021
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Источник: Ivona

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