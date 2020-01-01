Звезда "Playboy" Даша Астафьева показала пикантный кадр из новой фотосессии.

Популярная украинская исполнительница, актриса и фотомодель Даша Астафьева, которая неоднократно появлялась на обложке мужского журнала “Playboy“, снялась в очередной пикантной фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя Астафьева обнародовала кадр, где она продемонстрировала на камеру отличную фигуру и пышный бюст в соблазнительном мини-платье. Эффектный наряд звезда дополнила длинными серьгами и ожерельем. Певица позировала возле большого окна. Свежую публикацию Даша дополнила понравившейся ей цитатой из книги.

Забвение – состояние или условие, при котором злой отказывается от борьбы, а удрученный обретает покой. Отвал вечной славы. Морозильник для высоких надежд. Место, где честолюбивые авторы находят свои произведения без гордости, а их зложелатели – без зависти. Спальня без будильника. ⠀Амброз Бирс, из книги “Словарь Сатаны“

Даша Астафьева засветила пышные формы в коротеньком платье instagram.com/da_astafieva

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