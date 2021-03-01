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51-летняя Дженнифер Лопес поразила сочными формами в купальнике

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Американская певица Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками пикантным снимком.

51-летняя Дженнифер Лопес поразила сочными формами в купальнике
51-летняя Дженнифер Лопес поразила сочными формами в купальнике
instagram.com/jlo_loverrs

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Популярная исполнительница Дженнифер Лопес на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в белом слитном купальнике, сидя на полу. Откровенный наряд подчеркнул ее пышную грудь, упругие ягодицы и сочные ножки. Свой образ артистка дополнила собранными волосами в высокий пучок, минимумом макияжа на лице и круглыми серьгами.

Стоит отметить, что несмотря на свой образ, Дженнифер поражает окружающих своим внешним видом. Казалось бы, годы не властны над внешностью и телом Лопес. Сама звезда признается, что много времени проводит в спортзале, чтобы поддерживать свое тело в тонусе.

Поклонники восхитились роскошной фигурой Дженнифер Лопес, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Невероятная».

«Королева».

«Твое тело прекрасное».

«Ты шикарная».

«Я люблю тебя».

«Очень красивая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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