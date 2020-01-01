«Моя Багира»: Леся Никитюк взорвала Сеть в леопардовой рубашке
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Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со съемок. На кадре знаменитость предстала в кожаных штанах и расстегнутой рубашке с анималистичным принтом. Дерзкий образ артистка дополнила высоким хвостом на голове и ярким макияжем в бронзовых тонах.
Стоит отметить, что Леся часто радует фанатов снимками в стильных образах. Девушка следит за своей фигурой, поэтому во всех обликах выглядит потрясающе.
Поклонникам понравился внешний вид Леси Никитюк, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Гарна киця🔥🔥🔥».
«Очаровательная девушка 🔥🔥🔥🔥🔥».
«Іванівна, скажу словами класика: ти прекрасна спору нєт! 😊😘»
«Кис-кис-кис 😄😂».
«Красуня😍».
«Моя Багира».
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