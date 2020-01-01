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«Моя Багира»: Леся Никитюк взорвала Сеть в леопардовой рубашке

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Леся Никитюк взорвала Сеть в леопардовой рубашке
Леся Никитюк взорвала Сеть в леопардовой рубашке
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со съемок. На кадре знаменитость предстала в кожаных штанах и расстегнутой рубашке с анималистичным принтом. Дерзкий образ артистка дополнила высоким хвостом на голове и ярким макияжем в бронзовых тонах.

Стоит отметить, что Леся часто радует фанатов снимками в стильных образах. Девушка следит за своей фигурой, поэтому во всех обликах выглядит потрясающе.

Поклонникам понравился внешний вид Леси Никитюк, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Гарна киця🔥🔥🔥».

«Очаровательная девушка 🔥🔥🔥🔥🔥».

«Іванівна, скажу словами класика: ти прекрасна спору нєт! 😊😘»

«Кис-кис-кис 😄😂».

«Красуня😍».

«Моя Багира».

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Источник: ivonа bigmir)net

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