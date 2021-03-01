«Аж глаз дернулся»: Ольга Фреймут разозлила фанатов своими советами
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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в фиолетовом обтягивающем платье с глубоким декольте. Звезда не стала надевать бюстгальтер, чем еще больше «подогрела» публику. Также Ольга накинула на плечи синюю рубашку. Эффектный образ Фреймут дополнила легкими локонами на волосах и выразительным макияжем с акцентом на красных губах.
Под публикацией телезвезда дала несколько рекомендаций, как правильно выбирать одежду:
«Категоричні «ні» в гардеробі.
🌱 Одяг не твого розміру.
🌴 Високі чоботи до сідниць.
🌴 Футболки з дурнуватими надписами.
🌾 Якщо фігура не ідеальна - масивний животик, складки на спині, целюліт».
Поклонникам не понравились советы Ольги Фреймут, и они выразили свое негодование в комментариях:
«Я поддреживаю этикет. Но этот текст полон негативного сексизма настолько, что у меня аж дернулся глаз... 😢»
«А что неидеального в целлюлите? Или в складках на спине? Они у 99% женщин. Вас послушать, то каждая девушка и женщина теперь должна думать, что у нее не идеальная фигура».
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