«Аж глаз дернулся»: Ольга Фреймут разозлила фанатов своими советами

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Ольга Фреймут разозлила фанатов своими советами instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в фиолетовом обтягивающем платье с глубоким декольте. Звезда не стала надевать бюстгальтер, чем еще больше «подогрела» публику. Также Ольга накинула на плечи синюю рубашку. Эффектный образ Фреймут дополнила легкими локонами на волосах и выразительным макияжем с акцентом на красных губах.

Под публикацией телезвезда дала несколько рекомендаций, как правильно выбирать одежду:

«Категоричні «ні» в гардеробі. 🌱 Одяг не твого розміру. 🌴 Високі чоботи до сідниць. 🌴 Футболки з дурнуватими надписами. 🌾 Якщо фігура не ідеальна - масивний животик, складки на спині, целюліт».

Поклонникам не понравились советы Ольги Фреймут, и они выразили свое негодование в комментариях:

«Я поддреживаю этикет. Но этот текст полон негативного сексизма настолько, что у меня аж дернулся глаз... 😢» «А что неидеального в целлюлите? Или в складках на спине? Они у 99% женщин. Вас послушать, то каждая девушка и женщина теперь должна думать, что у нее не идеальная фигура».

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