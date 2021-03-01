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«Аж глаз дернулся»: Ольга Фреймут разозлила фанатов своими советами

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Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Ольга Фреймут разозлила фанатов своими советами
Ольга Фреймут разозлила фанатов своими советами
instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в фиолетовом обтягивающем платье с глубоким декольте. Звезда не стала надевать бюстгальтер, чем еще больше «подогрела» публику. Также Ольга накинула на плечи синюю рубашку. Эффектный образ Фреймут дополнила легкими локонами на волосах и выразительным макияжем с акцентом на красных губах.

Под публикацией телезвезда дала несколько рекомендаций, как правильно выбирать одежду:

«Категоричні «ні» в гардеробі.

🌱 Одяг не твого розміру. 

🌴 Високі чоботи до сідниць.

🌴 Футболки з дурнуватими надписами.

🌾 Якщо фігура не ідеальна - масивний животик, складки на спині, целюліт».

Поклонникам не понравились советы Ольги Фреймут, и они выразили свое негодование в комментариях:

«Я поддреживаю этикет. Но этот текст полон негативного сексизма настолько, что у меня аж дернулся глаз... 😢»

«А что неидеального в целлюлите? Или в складках на спине? Они у 99% женщин. Вас послушать, то каждая девушка и женщина теперь должна думать, что у нее не идеальная фигура».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  01.03.2021, 17:01
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гость
Уровень этикета от Конычки - как правильно отсасывать за 50 зеленых, это максимум.
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