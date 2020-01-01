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Белла Хадид сверкнула грудью в экстремальном топе из латекса

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Американская модель Белла Хадид поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Белла Хадид сверкнула грудью в экстремальном топе из латекса
Белла Хадид сверкнула грудью в экстремальном топе из латекса
instagram.com/bellahadid

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Популярная супермодель Белла Хадид на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На черно-белом кадре знаменитость предстала в экстремальном топе из латекса и обтягивающей юбке с разрезом от бедра. Крохотный размер топа подчеркнул пышную грудь Беллы, которая аж «выпрыгнула» из него. Эффектный образ девушка дополнила перчатками, чокером на шее, распущенными волосами и выразительным макияжем.

Хадид слегка задрала подбородок, поставила одну руку на бедро и немного расставила ножки. Девушка дерзко посмотрела в камеру.

Поклонникам понравился вызывающий наряд Беллы Хадид, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Честно говоря, Белла... дай мне отдышаться. Пожалуйста».

«Моя женщина».

«Моя королева, я так сильно тебя люблю».

«Мощно💪🏻».

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Источник: ivonа bigmir)net

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