Дженнифер Лопес запостила романтические фото с женихом
Знаменитая американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес обнародовала в Сети новые фотографии со своим женихом, бейсболистом Алексом Родригесом. Возлюбленный артистки приехал навестить ее на съемках нового фильма в Доминиканской Республике.
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На официальной странице 51-летней Лопес появилась подборка романтических кадров, где она обнимается и целуется с 46-летним Алексом. Влюбленные позировали на берегу реки. Актриса предстала перед камерой в белой футболке и брюках такого же цвета. А Алекс выбрал для прогулки серые брюки и белую футболку с воротником.
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