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Дженнифер Лопес запостила романтические фото с женихом

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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес поделились новыми фото из Доминиканы.
Дженнифер Лопес запостила романтические фото с женихом
Дженнифер Лопес запостила романтические фото с женихом
Getty Images

Знаменитая американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес обнародовала в Сети новые фотографии со своим женихом, бейсболистом Алексом Родригесом. Возлюбленный артистки приехал навестить ее на съемках нового фильма в Доминиканской Республике.

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На официальной странице 51-летней Лопес появилась подборка романтических кадров, где она обнимается и целуется с 46-летним Алексом. Влюбленные позировали на берегу реки. Актриса предстала перед камерой в белой футболке и брюках такого же цвета. А Алекс выбрал для прогулки серые брюки и белую футболку с воротником.

Дженнифер Лопес запостила романтические фото с женихом
Дженнифер Лопес запостила романтические фото с женихом
instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес запостила романтические фото с женихом
Дженнифер Лопес запостила романтические фото с женихом
instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес запостила романтические фото с женихом
Дженнифер Лопес запостила романтические фото с женихом
instagram.com/jlo

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Теги: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес
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Источник: Ivona

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