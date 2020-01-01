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Голливудская звезда Деми Мур показала фото из молодости

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Актриса Деми Мур обнародовала архивный снимок, сделаный в 1984 году.
Голливудская звезда Деми Мур показала фото из молодости
Голливудская звезда Деми Мур показала фото из молодости
Getty Images

Всемирно известная актриса и модель Деми Мур, которую недавно заподозрили в неудачной пластике, поделилась с поклонниками архивной фотографией из личного альбома.

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В своем профиле в Инстаграм 58-летняя знаменитость решила показать, как выглядела 37 лет назад. Мур обнародовала архивный кадр, сделанный во время церемонии вручения премии “Золотой глобус“ в 1984 году. На снимке молодая Деми запечатлена в белом платье на тонких бретелях, с распущенными волосами и ярким макияжем.

“Возвращаемся в 1984 год. Счастливой ночи Золотого глобуса!“, - подписала фото актриса.

Деми Мур показала фото из молодости
Деми Мур показала фото из молодости
instagram.com/demimoore

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Теги: Деми Мур
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Источник: Ivona

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