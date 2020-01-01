Участница "ВИА Гры" Ксения Попова похвасталась откровенной фотосессии в белье

Солистка группы "ВИА Гра" показала в Инстаграм бекстейдж из новой фотосъемки.

Ксения Попова из "ВИА Гры" похвасталась откровенной фотосессии в белье instagram.com/xseniyapopova

Участница обновленного состава культовой женской группы “ВИА Гра“ и экс-звезда восьмого сезона вокального шоу “X-фактор“, Ксения Попова поделилась откровенными кадрами со съемок новой фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 24-летняя певица обнародовала несколько видео, где она соблазнительно позировала на кровати, украшенной цветами. Ксения предстала перед фотографом в белом корсете с прозрачными вставками.

Чтобы фото получились более эффектными, во время съемок в комнату напустили искусственный дым. Автором снимков выступила фотограф Елизавета Ковалевская.

Ксения Попова из "ВИА Гры" похвасталась откровенной фотосессии в белье Скриншот

Ксения Попова из "ВИА Гры" похвасталась откровенной фотосессии в белье Скриншот

Ксения Попова из "ВИА Гры" похвасталась откровенной фотосессии в белье Скриншот

Ксения Попова из "ВИА Гры" похвасталась откровенной фотосессии в белье Скриншот

Ксения Попова из "ВИА Гры" похвасталась откровенной фотосессии в белье Скриншот

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