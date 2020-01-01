Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Участница "ВИА Гры" Ксения Попова похвасталась откровенной фотосессии в белье

Комментариев: 0
Солистка группы "ВИА Гра" показала в Инстаграм бекстейдж из новой фотосъемки.
Ксения Попова из "ВИА Гры" похвасталась откровенной фотосессии в белье
Ксения Попова из "ВИА Гры" похвасталась откровенной фотосессии в белье
instagram.com/xseniyapopova

Участница обновленного состава культовой женской группы “ВИА Гра“ и экс-звезда восьмого сезона вокального шоу “X-фактор“, Ксения Попова поделилась откровенными кадрами со съемок новой фотосессии.

Читай также: 43-летняя Василиса Фролова рассекретила отца будущего ребенка

На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 24-летняя певица обнародовала несколько видео, где она соблазнительно позировала на кровати, украшенной цветами. Ксения предстала перед фотографом в белом корсете с прозрачными вставками.

Чтобы фото получились более эффектными, во время съемок в комнату напустили искусственный дым. Автором снимков выступила фотограф Елизавета Ковалевская.

Ксения Попова из
Ксения Попова из "ВИА Гры" похвасталась откровенной фотосессии в белье
Скриншот
Ксения Попова из
Ксения Попова из "ВИА Гры" похвасталась откровенной фотосессии в белье
Скриншот
Ксения Попова из
Ксения Попова из "ВИА Гры" похвасталась откровенной фотосессии в белье
Скриншот
Ксения Попова из
Ксения Попова из "ВИА Гры" похвасталась откровенной фотосессии в белье
Скриншот
Ксения Попова из
Ксения Попова из "ВИА Гры" похвасталась откровенной фотосессии в белье
Скриншот

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ксения Попова, ВИА Гра
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь