Участница "ВИА Гры" Ксения Попова похвасталась откровенной фотосессии в белье
Участница обновленного состава культовой женской группы “ВИА Гра“ и экс-звезда восьмого сезона вокального шоу “X-фактор“, Ксения Попова поделилась откровенными кадрами со съемок новой фотосессии.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 24-летняя певица обнародовала несколько видео, где она соблазнительно позировала на кровати, украшенной цветами. Ксения предстала перед фотографом в белом корсете с прозрачными вставками.
Чтобы фото получились более эффектными, во время съемок в комнату напустили искусственный дым. Автором снимков выступила фотограф Елизавета Ковалевская.
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