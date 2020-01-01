Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками эффектным снимком.

Похудевшая Тина Кароль похвасталась своей фигурой в обтягивающем платье instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с путешествия. На кадре знаменитость позирует в белом силуэтном платье с вырезами на талии. Обтягивающий наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, а распущенные волосы стали прекрасным дополнением к образу. Также звезда закрыла руками часть своего лица, томно посмотрев в камеру.

Под публикацией Тина шокировала фанатов неожиданным заявлением. По словам певицы, за месяц до своего путешествия в Намибию, она решила прекратить употреблять продукты животного происхождения:

«За месяц до поездки в Намибию я стала веганом. В один день я проснулась и почувствовала – всё! А когда мы приехали в Намибию, то поняла, что я одна из них: люди, как и звери- равноправные дети природы. Я не могу больше есть мясо».

Поклонники восхитились внешним видом Тины Кароль, и положительно оценили решение звезды не есть мясо:

«Веган — ура! Нас все больше!» «Еще больше буду любить и уважать Тину! Такие темы нужно поднимать и рассказать людям, что жизнь без мяса! Браво!» «Боже, какая красивая белая королева». «Очень красивая».

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