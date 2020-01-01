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Злата Огневич в мини-платье и ботфортах пошалила на полу

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Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Злата Огневич в мини-платье и ботфортах пошалила на полу
Злата Огневич в мини-платье и ботфортах пошалила на полу
instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала серию соблазнительных фото. На кадрах знаменитость запечатлена в черном удлиненном пиджаке, который выглядит, как мини-платье, и лаковых ботфортах на высоком каблуке. Свой образ артистка дополнила широким поясом, чтобы подчеркнуть талию. Также звезда сделала легкие локоны на волосах и яркий макияж. Злата позировала в лифте в весьма откровенных позах.

Под публикацией Огневич призналась, что ей импонируют дерзкие личности:

«Мне всегда больше импонировали условные «двоечники». Условные, так как в школе у них все плохо с оценками, а вот в жизни- наоборот. Именно из дерзких, «неправильных», смелых и рисковых вырастают настоящие Личности. А вот отличникам я мало доверяю .... кто знает, что скрывается за этим елейным взглядом и желанием всем угодить?»

Поклонники восхитились внешним видом Златы Огневич, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Горячо».

«Шикарная!!!👍👍👍💣»

«Смело, в меру дерзко».

«Разрыв».

«Страстная кошечка».

«Бомба!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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