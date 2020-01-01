«Осторожно, слишком горячо»: Надя Дорофеева исполнила фрагмент новой песни
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в белой маечке и черных штанах. Свой образ артистка дополнила ярким макияжем и двумя хвостиками на голове. Звезда исполнила фрагмент новой песни, которую презентует совсем скоро.
Под публикацией Надя рассекретила, когда порадует фанатов полной версией хита:
«Осторожно, слив трека!!! 😂
05.03 открою вам первую музыкальную стори моего EP».
Поклонники признались, что с нетерпением ждут новую композицию Дорофеевой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Воздуха мне😱😱😱😱 Это слишком офигенно🔥🔥🔥 Очень жду❤️».
«Это будет разрыв».
«Осторожно, слишком горячо».
«Надюша, это нереально! Ждем, красотка наша любимая».
«Очень жарко».
«Богиня».
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