«Осторожно, слишком горячо»: Надя Дорофеева исполнила фрагмент новой песни

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками неожиданным видео.

Надя Дорофеева исполнила фрагмент новой песни instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в белой маечке и черных штанах. Свой образ артистка дополнила ярким макияжем и двумя хвостиками на голове. Звезда исполнила фрагмент новой песни, которую презентует совсем скоро.

Под публикацией Надя рассекретила, когда порадует фанатов полной версией хита:

«Осторожно, слив трека!!! 😂

05.03 открою вам первую музыкальную стори моего EP».

Поклонники признались, что с нетерпением ждут новую композицию Дорофеевой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Воздуха мне😱😱😱😱 Это слишком офигенно🔥🔥🔥 Очень жду❤️». «Это будет разрыв». «Осторожно, слишком горячо». «Надюша, это нереально! Ждем, красотка наша любимая». «Очень жарко». «Богиня».

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