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«Осторожно, слишком горячо»: Надя Дорофеева исполнила фрагмент новой песни

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками неожиданным видео.

Надя Дорофеева исполнила фрагмент новой песни
Надя Дорофеева исполнила фрагмент новой песни
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в белой маечке и черных штанах. Свой образ артистка дополнила ярким макияжем и двумя хвостиками на голове. Звезда исполнила фрагмент новой песни, которую презентует совсем скоро.

Под публикацией Надя рассекретила, когда порадует фанатов полной версией хита:

«Осторожно, слив трека!!! 😂
05.03 открою вам первую музыкальную стори моего EP».

Поклонники признались, что с нетерпением ждут новую композицию Дорофеевой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Воздуха мне😱😱😱😱 Это слишком офигенно🔥🔥🔥 Очень жду❤️».

«Это будет разрыв».

«Осторожно, слишком горячо».

«Надюша, это нереально! Ждем, красотка наша любимая».

«Очень жарко».

«Богиня».

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Источник: ivonа bigmir)net

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