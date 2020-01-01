Билли Айлиш рассказала о тайном романе с известным рэпером

Певица Билли Айлиш раскрыла подробности личной жизни.

Популярная американская певица, обладательница престижной премии “Грэмми“, Билли Айлиш впервые рассказала о личной жизни в документальном фильме “Билли Айлиш: Мир немного размыт“, который вышел 26 февраля на Apple TV +.

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В частности, 19-летняя знаменитость рассекретила, что около двух лет назад рассталась с рэпером 7:AMP, настоящее имя которого Брэндон Адамс. В ленте Айлиш рассказывает, как в 2019 году все больше разочаровывалась из-за напряженного графика и отстраненного поведения возлюбленного. Так, артистка призналась, что однажды накануне Дня святого Валентина чувствовала себя одинокой и несчастной.

Рэпер 7:AMP instagram.com/mvtsevenamp

Летом 2019-го Билли и Брэндон, которого певица называла Q, приняли решение расстаться. Исполнительница призналась, что на момент разрыва со старшим на 5 лет рэпером еще сильно любила его.

“Я просто не была счастлива. И я не хотела того же, чего хотел он, и, на мой взгляд, это справедливо для него. Я думаю, что у вас не должно быть отношений, если вы очень взволнованы некоторыми вещами, на которые другому человеку наплевать. И, я думаю, было просто мало усилий. Я буквально сказала: “Чувак, тебе даже не хватает любви, чтобы любить себя, поэтому ты не можешь любить меня“, - поделилась воспоминаниями Айлиш.

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