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"Определилась с профессией в 7 лет": Регина Тодоренко показала архивное видео из детства

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Ведущая Регина Тодоренко запостила архивные кадры из семейного застолья в Одессе.
"Определилась с профессией в 7 лет": Регина Тодоренко показала архивное видео из детства
"Определилась с профессией в 7 лет": Регина Тодоренко показала архивное видео из детства
instagram.com/reginatodorenko

Популярная ведущая и певица Регина Тодоренко, которая наиболее известна украинскому зрителю как звезда тревел-шоу “Орел и Решка“ и экс-солистка группы “Real O“, поделилась редким видео из архива ее родителей.

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На своей странице в Инстаграм 30-летняя знаменитость опубликовала кадры, которые были сделаны во время одного из семейных праздников. В ролике 7-летняя Регина в белом платье проводит экскурсию по своему родному дому в Одессе. 

“Я определилась с профессией в 7 лет. Вот вам видео-доказательство. Явно, я хотела стать туристическим гидом, а получилась ведущая тревел шоу). Ну, эти две профессии действительно пересекаются. И я рада, что мне удалось воплотить в жизнь загаданное ещё в далеком детстве желание. На моем примере вы наверняка видите, как важно ПОЗВОЛЯТЬ СЕБЕ МЕЧТАТЬ“, - обратилась к подписчикам Тодоренко.

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivona

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