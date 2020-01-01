"Cпортивная малышка": MARUV сверкнула фигурой в боди
MARUV сфотографировалась в откровенном наряде собственного бренда.
Эпатажная украинская исполнительница MARUV, которая недавно отметила 30-летие, поделилась очередной подборкой горячих фотографий, где позирует в откровенных нарядах собственного бренда.
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Так, недавно на своей странице в Инстаграм звезда обнародовала кадры, где запечатлена в стильном комбинезоне, который состоит из коричневого боди, прозрачных рукавов и колгот со стрелками. Свеженький образ певица дополнила ярким макияжем.
“Будь самой яркой и стильной спортивной малышкой💋“, - добавила под фото MARUV.
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