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"Cпортивная малышка": MARUV сверкнула фигурой в боди

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MARUV сфотографировалась в откровенном наряде собственного бренда.
"Cпортивная малышка": MARUV сверкнула фигурой в боди
"Cпортивная малышка": MARUV сверкнула фигурой в боди
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница MARUV, которая недавно отметила 30-летие, поделилась очередной подборкой горячих фотографий, где позирует в откровенных нарядах собственного бренда.

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Так, недавно на своей странице в Инстаграм звезда обнародовала кадры, где запечатлена в стильном комбинезоне, который состоит из коричневого боди, прозрачных рукавов и колгот со стрелками. Свеженький образ певица дополнила ярким макияжем.

“Будь самой яркой и стильной спортивной малышкой💋“, - добавила под фото MARUV.

MARUV сверкнула фигурой в боди
MARUV сверкнула фигурой в боди
instagram.com/maruvofficial
MARUV сверкнула фигурой в боди
MARUV сверкнула фигурой в боди
instagram.com/maruvofficial
MARUV сверкнула фигурой в боди
MARUV сверкнула фигурой в боди
instagram.com/maruvofficial
MARUV сверкнула фигурой в боди
MARUV сверкнула фигурой в боди
instagram.com/maruvofficial
MARUV сверкнула фигурой в боди
MARUV сверкнула фигурой в боди
instagram.com/maruvofficial

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Теги: MARUV
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Источник: Ivona

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