«Красотка как всегда»: жена Григория Решетника показала свое спортивное тело

Жена популярного телеведущего Кристина Решетник поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Жена Григория Решетника показала свое спортивное тело instagram.com/kristina_reshetnik

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Звездная супруга Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с тренировки. На кадре знаменитость запечатлела себя в спортивном костюме, который состоит из топа и лосин. Эффектный наряд оголил спортивный животик девушки, которая несмотря на то, что недавно родила третьего ребенка, выглядит сногсшибательно. Свой образ Кристина дополнила распущенными волосами и минимумом косметики на лице.

Под публикацией Решетник призналась, что уже прибавила несколько килограмм и теперь хочет поскорее вернуться в прежнюю форму:

«Пообіцяла собі до весни повернутися в спорт і таки зробила це 💪 Пишаюсь собою, бо між плаванням дітей у мене було 40 хв вільного часу, які хотілось провести по-іншому 💆🏻‍♀️ але лінь свою таки поборола))

Бо після 3 місяців після 3 пологів, тіло просто вимагає повернення до попередньої форми) бо на 🏻 уже прибавила пару кг».

Поклонники восхитились внешним видом Кристины Решетник, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красуня, браво👏👏👏👏». «Вы прекрасны❤️». «Красотка как всегда». «Яка Ви молодчинка!!!!🔥🔥🔥» «Красуня😍😍😍».

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