«Красотка как всегда»: жена Григория Решетника показала свое спортивное тело
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Звездная супруга Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с тренировки. На кадре знаменитость запечатлела себя в спортивном костюме, который состоит из топа и лосин. Эффектный наряд оголил спортивный животик девушки, которая несмотря на то, что недавно родила третьего ребенка, выглядит сногсшибательно. Свой образ Кристина дополнила распущенными волосами и минимумом косметики на лице.
Под публикацией Решетник призналась, что уже прибавила несколько килограмм и теперь хочет поскорее вернуться в прежнюю форму:
«Пообіцяла собі до весни повернутися в спорт і таки зробила це 💪 Пишаюсь собою, бо між плаванням дітей у мене було 40 хв вільного часу, які хотілось провести по-іншому 💆🏻♀️ але лінь свою таки поборола))
Бо після 3 місяців після 3 пологів, тіло просто вимагає повернення до попередньої форми) бо на 🏻 уже прибавила пару кг».
Поклонники восхитились внешним видом Кристины Решетник, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Красуня, браво👏👏👏👏».
«Вы прекрасны❤️».
«Красотка как всегда».
«Яка Ви молодчинка!!!!🔥🔥🔥»
«Красуня😍😍😍».
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