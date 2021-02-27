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Откровенный кадр: жена Остапчука показала, как нежится в ванной

Комментариев: 1
Жена популярного телеведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Жена Остапчука показала, как нежится в ванной
Жена Остапчука показала, как нежится в ванной
instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость запечатлена полностью обнаженной, лежа в ванне. Девушка повернулась к камере спиной, продемонстрировав соблазнительные изгибы своего мокрого тела. Эффектный образ Кристина дополнила распущенными влажными волосами и массивными серьгами.

Под публикацией Остапчук написала так:

«Добрый вечер!🕊
Извините, что я к вам спиной, развернуться не рискнула! Зачем мне 500 К подписчиков!!! ??😂»

Поклонники восхитились сексуальностью Кристины Остапчук, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Уууфф, горячо!»

«Главное, что муж не против таких фото на всеобщее обозрение».

«Очень красиво и нежно».

«Красивая».

«Огня в ленту».

«Очень эстетическое фото».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  27.02.2021, 16:11
Оценка:  +1
pусский
Нахально пердит прямо на Остапчука! Недаром говорят, что семейный секс -это потёмки...
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