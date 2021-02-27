Откровенный кадр: жена Остапчука показала, как нежится в ванной

Жена популярного телеведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Жена Остапчука показала, как нежится в ванной instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость запечатлена полностью обнаженной, лежа в ванне. Девушка повернулась к камере спиной, продемонстрировав соблазнительные изгибы своего мокрого тела. Эффектный образ Кристина дополнила распущенными влажными волосами и массивными серьгами.

Под публикацией Остапчук написала так:

«Добрый вечер!🕊

Извините, что я к вам спиной, развернуться не рискнула! Зачем мне 500 К подписчиков!!! ??😂»

Поклонники восхитились сексуальностью Кристины Остапчук, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Уууфф, горячо!» «Главное, что муж не против таких фото на всеобщее обозрение». «Очень красиво и нежно». «Красивая». «Огня в ленту». «Очень эстетическое фото».

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