Откровенный кадр: жена Остапчука показала, как нежится в ванной
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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость запечатлена полностью обнаженной, лежа в ванне. Девушка повернулась к камере спиной, продемонстрировав соблазнительные изгибы своего мокрого тела. Эффектный образ Кристина дополнила распущенными влажными волосами и массивными серьгами.
Под публикацией Остапчук написала так:
«Добрый вечер!🕊
Извините, что я к вам спиной, развернуться не рискнула! Зачем мне 500 К подписчиков!!! ??😂»
Поклонники восхитились сексуальностью Кристины Остапчук, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Уууфф, горячо!»
«Главное, что муж не против таких фото на всеобщее обозрение».
«Очень красиво и нежно».
«Красивая».
«Огня в ленту».
«Очень эстетическое фото».
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