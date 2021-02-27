Прикрылась цветами: Даша Ульянова из «Холостяка» снялась полностью обнаженной

Победительница «Холостяка» Даша Ульянова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Даша Ульянова из «Холостяка» снялась полностью обнаженной instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Популярная блогерка Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость запечатлена полностью обнаженной, прикрыв свою пышную грудь рукой, а интимное место – цветами. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами и ярким макияжем.

Под публикацией Даша написала так:

«А за вікном майже весна 🌸😉».

Стоит отметить, что девушка часто радует фанатов откровенными снимками, демонстрируя свою гибкость и спортивное тело.

На этот раз поклонникам не понравился настолько откровенный снимок Даши Ульяновой, и они выразили свое негодование в комментариях:

«Это ужас». «Зачем? Это для любимого мужчины должно быть». «Пошло». «Это чересчур интимное фото». «Вульгарно». «ФУ! Где скромность?»

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