Прикрылась цветами: Даша Ульянова из «Холостяка» снялась полностью обнаженной
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Популярная блогерка Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость запечатлена полностью обнаженной, прикрыв свою пышную грудь рукой, а интимное место – цветами. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами и ярким макияжем.
Под публикацией Даша написала так:
«А за вікном майже весна 🌸😉».
Стоит отметить, что девушка часто радует фанатов откровенными снимками, демонстрируя свою гибкость и спортивное тело.
На этот раз поклонникам не понравился настолько откровенный снимок Даши Ульяновой, и они выразили свое негодование в комментариях:
«Это ужас».
«Зачем? Это для любимого мужчины должно быть».
«Пошло».
«Это чересчур интимное фото».
«Вульгарно».
«ФУ! Где скромность?»
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