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Прикрылась цветами: Даша Ульянова из «Холостяка» снялась полностью обнаженной

Комментариев: 1
Победительница «Холостяка» Даша Ульянова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Даша Ульянова из «Холостяка» снялась полностью обнаженной
Даша Ульянова из «Холостяка» снялась полностью обнаженной
instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Популярная блогерка Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость запечатлена полностью обнаженной, прикрыв свою пышную грудь рукой, а интимное место – цветами. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами и ярким макияжем.

Под публикацией Даша написала так:

«А за вікном майже весна 🌸😉».

Стоит отметить, что девушка часто радует фанатов откровенными снимками, демонстрируя свою гибкость и спортивное тело.

На этот раз поклонникам не понравился настолько откровенный снимок Даши Ульяновой, и они выразили свое негодование в комментариях:

«Это ужас».

«Зачем? Это для любимого мужчины должно быть».

«Пошло».

«Это чересчур интимное фото».

«Вульгарно».

«ФУ! Где скромность?»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
SAId    27.02.2021, 12:34
Оценка:  +21
SAId
никак девочка себя не продаст..по дороже..
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