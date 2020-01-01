У Леди Гаги требуют выкуп за похищенных собак
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Как сообщают американские СМИ, помощник Леди Гаги выгуливал собак певицы, когда к нему подошел неизвестный и выстрелил в него. После чего нападавший забрал двух псов и скрылся с места преступления. Выяснилось, что третья собака знаменитости – Мисс Азия – сбежала. Пострадавшего помощника певицы зову Райан Фишер, однако о его состоянии ничего неизвестно.
Новость о случившемся застала Леди Гагу в Риме, где она находится на съемках нового фильма Ридли Скотта.
СМИ пишут, что артистка готова заплатить 500 тысяч долларов за своих домашних любимцев.
Стоит отметить, что в США высок спрос на французских бульдогов – цена за здоровых щенков доходит до 2 тысяч долларов. А за собак с исключительной родословной просят до 10 тысяч долларов.
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