Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Ким Кардашьян сверкнула пышной грудью в красном бюстгальтере instagram.com/kimkardashian

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Известная модель Ким Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в красном бюстгальтере, который подчеркнул ее пышную грудь. Звезда решила запечатлеть себя на рассвете, находясь на пляже. Свой образ Ким дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками.

Стоит отметить, что Кардашьян часто радует фанатов пикантными снимками, где позирует в откровенных нарядах, которые оголяют ее аппетитные формы.

Поклонники активно следят за каждой публикацией Ким Кардашьян, осыпая ее приятными словами в комментариях:

«Невероятная». «Красивая». «Ким, я люблю тебя». «Королева». «Жаркая». «Неземная красота».

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