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Ким Кардашьян сверкнула пышной грудью в красном бюстгальтере

Комментариев: 3
Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Ким Кардашьян сверкнула пышной грудью в красном бюстгальтере
Ким Кардашьян сверкнула пышной грудью в красном бюстгальтере
instagram.com/kimkardashian

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Известная модель Ким Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в красном бюстгальтере, который подчеркнул ее пышную грудь. Звезда решила запечатлеть себя на рассвете, находясь на пляже. Свой образ Ким дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками.

Стоит отметить, что Кардашьян часто радует фанатов пикантными снимками, где позирует в откровенных нарядах, которые оголяют ее аппетитные формы.

Поклонники активно следят за каждой публикацией Ким Кардашьян, осыпая ее приятными словами в комментариях:

«Невероятная».

«Красивая».

«Ким, я люблю тебя».

«Королева».

«Жаркая».

«Неземная красота».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  26.02.2021, 13:59
Оценка:  0
pусский
Требую пышную жопу без трусиков!
гость  (аноним)  26.02.2021, 13:32
Оценка:  0
гость
Без шпаклёвки была бы баба-яга.
гость  (аноним)  26.02.2021, 13:26
Оценка:  0
гость
Было бы честнее выставит свое фото без фотошопа и шпатлевки на шкире
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