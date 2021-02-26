Ким Кардашьян сверкнула пышной грудью в красном бюстгальтере
Читай также: «Не ребенок, а гений»: Регина Тодоренко похвасталась достижениями двухлетнего сына
Известная модель Ким Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в красном бюстгальтере, который подчеркнул ее пышную грудь. Звезда решила запечатлеть себя на рассвете, находясь на пляже. Свой образ Ким дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками.
Стоит отметить, что Кардашьян часто радует фанатов пикантными снимками, где позирует в откровенных нарядах, которые оголяют ее аппетитные формы.
Поклонники активно следят за каждой публикацией Ким Кардашьян, осыпая ее приятными словами в комментариях:
«Невероятная».
«Красивая».
«Ким, я люблю тебя».
«Королева».
«Жаркая».
«Неземная красота».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Настя Каменских в экстремальном мини рассекретила, кто снимется в ее клипе
- Наталка Денисенко трогательно поздравила мужа с Днем рождения
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил