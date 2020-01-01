«Как сексуально»: Хлои Кардашьян засветила аппетитные ножки в колготах

Американская телезвезда Хлои Кардашьян поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Хлои Кардашьян засветила аппетитные ножки в колготах instagram.com/khloekardashian

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Участница шоу «Семейство Кардашьян» Хлои Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре запечатлены сочные ножки знаменитости, которые облачены в колготы и стильные ботинки с анималистичным принтом. Таким способом звезда решила прорекламировать новую коллекцию обуви собственного производства.

Стоит отметить, что Кардашьян уже раскритиковали за слишком отфотошопленные фото, где ее тело выглядит непропорциональным. Наверняка это продуманный ход, чтобы привлечь, как можно больше внимания к своему бренду.

Поклонникам понравился соблазнительный кадр, и они осыпали Хлои Кардашьян комплиментами в комментариях:

«Вау! Как сексуально». «Ох, горячая девчонка». «Так восхитительно». «Я люблю тебя». «Как жарко».

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