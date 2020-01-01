Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Не ребенок, а гений»: Регина Тодоренко похвасталась достижениями двухлетнего сына

Комментариев: 0
Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками милым видеороликом.

Регина Тодоренко похвасталась достижениями двухлетнего сына
Регина Тодоренко похвасталась достижениями двухлетнего сына
instagram.com/reginatodorenko

Читай также: Марина Боржемская показала, какое фото сделала в одиночестве

Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с тренировки сына. На кадрах запечатлен двухлетний Майкл, который старательно выполняет все упражнения под руководством тренера.

Под публикацией Регина похвасталась, что в свои 2 года ее сын очень смышлёный:

«Из того, что Майкл умеет в 2.2:
1. Говорить и четко выражать свои мысли, желания.
2. Чтение стихов наизусть.
3. Гимнастические упражнения (сегодня уже качал пресс 💪🏻 сам🙈)
4. Горшок ✅
5. Обливания холодной водой - это вообще для меня открытие. Даже я не могу стоять так смело под холодным душем, как он🙈».

Однако Тодоренко призналась, что ее сын не любить одеваться, и этот процесс доставляет им немало хлопот:

«Единственное, с чем пока большой вопрос : ОДЕВАНИЕ!!!! Каааак????КАААК СДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС ОДЕВАНИЯ ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ РЕБЁНКА, а не силой запихивать его в этот несчастный комбинезон?»

Поклонники восхитились способностями сына Регины Тодоренко, и осыпали его комплиментами в комментариях:

«Да такой сладкий мальчишка, просто прелесть💕💕💕».

«Не ребенок, а гений».

«Какой сладкий».

«Прелестный ребенок».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Регина Тодоренко, Регина Тодоренко 2020, Регина Тодоренко певица, Регина Тодоренко сын, Регина Тодоренко видео, Регина Тодоренко инстаграм, Регина Тодоренко новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь