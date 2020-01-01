«Не ребенок, а гений»: Регина Тодоренко похвасталась достижениями двухлетнего сына

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками милым видеороликом.

Регина Тодоренко похвасталась достижениями двухлетнего сына instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с тренировки сына. На кадрах запечатлен двухлетний Майкл, который старательно выполняет все упражнения под руководством тренера.

Под публикацией Регина похвасталась, что в свои 2 года ее сын очень смышлёный:

«Из того, что Майкл умеет в 2.2:

1. Говорить и четко выражать свои мысли, желания.

2. Чтение стихов наизусть.

3. Гимнастические упражнения (сегодня уже качал пресс 💪🏻 сам🙈)

4. Горшок ✅

5. Обливания холодной водой - это вообще для меня открытие. Даже я не могу стоять так смело под холодным душем, как он🙈».

Однако Тодоренко призналась, что ее сын не любить одеваться, и этот процесс доставляет им немало хлопот:

«Единственное, с чем пока большой вопрос : ОДЕВАНИЕ!!!! Каааак????КАААК СДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС ОДЕВАНИЯ ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ РЕБЁНКА, а не силой запихивать его в этот несчастный комбинезон?»

Поклонники восхитились способностями сына Регины Тодоренко, и осыпали его комплиментами в комментариях:

«Да такой сладкий мальчишка, просто прелесть💕💕💕». «Не ребенок, а гений». «Какой сладкий». «Прелестный ребенок».

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