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«Рыжая бестия»: Соня Плакидюк распрощалась со своими длинными волосами

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Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Соня Плакидюк распрощалась со своими длинными волосами
Соня Плакидюк распрощалась со своими длинными волосами
instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в новом образе, продемонстрировав короткую длину волос. Звезда решила кардинально сменить имидж, распрощавшись со своими длинными локонами. Судя по всему, Соня приняла взвешенное решение и очень довольна своим внешним видом.

Под публикацией Плакидюк поинтересовалась у фолловеров, понравилась ли им новая длина волос.

Поклонники восхитились внешним видом Сони Плакидюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Прекрасна, новая длинна Вам идет))❤️».

«Рыжая бестия! 🔥🔥🔥❤️❤️».

«Так мило».

«Шикарно!»

«Самая красивая».

«Как всегда превосходна».

«Та вы в любом образе, с любой длинной волос остаетесь огоньком!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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