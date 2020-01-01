«Рыжая бестия»: Соня Плакидюк распрощалась со своими длинными волосами

Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Соня Плакидюк распрощалась со своими длинными волосами instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в новом образе, продемонстрировав короткую длину волос. Звезда решила кардинально сменить имидж, распрощавшись со своими длинными локонами. Судя по всему, Соня приняла взвешенное решение и очень довольна своим внешним видом.

Под публикацией Плакидюк поинтересовалась у фолловеров, понравилась ли им новая длина волос.

Поклонники восхитились внешним видом Сони Плакидюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Прекрасна, новая длинна Вам идет))❤️». «Рыжая бестия! 🔥🔥🔥❤️❤️». «Так мило». «Шикарно!» «Самая красивая». «Как всегда превосходна». «Та вы в любом образе, с любой длинной волос остаетесь огоньком!»

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