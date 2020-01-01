В одном халате: Алена Шоптенко без макияжа восхитила фанатов

Украинская танцовщица Алена Шоптенко поделилась с подписчиками домашним снимком.

Алена Шоптенко без макияжа восхитила фанатов instagram.com/alena_shoptenko

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Хореограф проекта «Танці з зірками» Алена Шоптенко на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость запечатлена в махровом халате и с полотенцем на голове. Стоит отметить, что звезда предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Под публикацией Алена рассказала, о чем нам врут косметологи, и как нужно правильно ухаживать за кожей лица:

«Молочко без воды не работает. Иначе

– это размазывание грязи по лицу! В очищении кожи обязательно должна присутствовать вода. Из продуктов для умывания всегда выбираю гель. Это первый пункт в плане ухода за кожей. Гелем для умывания, как и шампунем, нужно пользоваться два раза. Подозреваю, что разделение на дневные и ночные кремы – это маркетинговый ход».

Поклонники поблагодарили Алену Шоптенко за ценные советы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Алена! Вы очень красивая и очаровательная женщина во всех аспектах! Так держать». «О геле для умывания согласна на все 100%! Ничего так очищает кожу, как гель и водичка».

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