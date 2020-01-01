Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В одном халате: Алена Шоптенко без макияжа восхитила фанатов

Комментариев: 0
Украинская танцовщица Алена Шоптенко поделилась с подписчиками домашним снимком.

Алена Шоптенко без макияжа восхитила фанатов
Алена Шоптенко без макияжа восхитила фанатов
instagram.com/alena_shoptenko

Читай также: Настя Каменских в экстремальном мини рассекретила, кто снимется в ее клипе

Хореограф проекта «Танці з зірками» Алена Шоптенко на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость запечатлена в махровом халате и с полотенцем на голове. Стоит отметить, что звезда предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Под публикацией Алена рассказала, о чем нам врут косметологи, и как нужно правильно ухаживать за кожей лица:

«Молочко без воды не работает. Иначе
– это размазывание грязи по лицу! В очищении кожи обязательно должна присутствовать вода.

Из продуктов для умывания всегда выбираю гель. Это первый пункт в плане ухода за кожей.

Гелем для умывания, как и шампунем, нужно пользоваться два раза. 

Подозреваю, что разделение на дневные и ночные кремы – это маркетинговый ход».

Поклонники поблагодарили Алену Шоптенко за ценные советы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Алена! Вы очень красивая и очаровательная женщина во всех аспектах! Так держать».

«О геле для умывания согласна на все 100%! Ничего так очищает кожу, как гель и водичка».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алена Шоптенко, Алена Шоптенко 2020, Алена Шоптенко хореограф, Алена Шоптенко фото, Алена Шоптенко инстаграм, Алена Шоптенко новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь