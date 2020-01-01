В одном халате: Алена Шоптенко без макияжа восхитила фанатов
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Хореограф проекта «Танці з зірками» Алена Шоптенко на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость запечатлена в махровом халате и с полотенцем на голове. Стоит отметить, что звезда предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.
Под публикацией Алена рассказала, о чем нам врут косметологи, и как нужно правильно ухаживать за кожей лица:
«Молочко без воды не работает. Иначе
– это размазывание грязи по лицу! В очищении кожи обязательно должна присутствовать вода.
Из продуктов для умывания всегда выбираю гель. Это первый пункт в плане ухода за кожей.
Гелем для умывания, как и шампунем, нужно пользоваться два раза.
Подозреваю, что разделение на дневные и ночные кремы – это маркетинговый ход».
Поклонники поблагодарили Алену Шоптенко за ценные советы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Алена! Вы очень красивая и очаровательная женщина во всех аспектах! Так держать».
«О геле для умывания согласна на все 100%! Ничего так очищает кожу, как гель и водичка».
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