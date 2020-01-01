Профессиональный тренер Марина Боржемская поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Марина Боржемская показала, какое фото сделала в одиночестве instagram.com/uzelkova.marina

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Популярная телеведущая Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На черно-белом кадре знаменитость запечатлена в пиджаке и джинсах, сидя на стуле. Звезда распустила волосы и мило улыбнулась, глядя в камеру. По словам спортсменки, задумка фотографа заключалась в том, чтобы каждый мог зайти в комнату, и в одиночестве сделать одно единственное фото.

Под публикацией Марина призналась, что ей очень нравится это фото:

«Это фото было сделано самостоятельно мной🖤 Нет вторых дублей, позирования и подсказок от человека за камерой (поскольку такого человека не было). Эта задумка передает тебя таким, какой ты есть.⠀

И мне очень нравится это фото🖤⠀

P. S. В руках я держу кнопку, на которую нажать, чтобы сделать кадр».

Поклонники восхитились внешним видом Марины Боржемской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Настоящая! Искренняя! Красивая!❤️❤️» «Розкішна дівчина🌹». «Супер❤️❤️». «Прекрасны😍».

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