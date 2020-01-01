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Эмма Уотсон взяла перерыв в кинокарьере ради бойфренда - СМИ

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Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон отказалась от кино, чтобы больше времени проводит со своим женихом-бизнесменом.
Эмма Уотсон взяла перерыв в кинокарьере ради бойфренда - СМИ
Эмма Уотсон взяла перерыв в кинокарьере ради бойфренда - СМИ
Getty images

Британская актриса Эмма Уотсон, которая стала всемирно известной после роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, решила взять паузу в карьере.

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Как пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдера, знаменитость на некоторое время отказалась от съемок в кино, чтобы чаще видится со своим бойфрендом, бизнесменом Лео Робинтоном. По словам источника, близкого к окружению звезды, Эмма даже задумалась о создании семьи.

“Эмма ушла в подполье, она обустраивается с Лео. Они залегли на дно. Возможно, ей уже хочется завести семью“, - цитирует издание слова инсайдера.

Отметим, что в начале февраля Уотсон спровоцировала слухи о тайной помолвке с Робинтоном. Папарацци заметили кольцо на безымянном пальце 30-летней актрисы. Кинозвезда и ее 31-летний возлюбленный пока не комментировали слухи.

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Теги: Эмма Уотсон
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Источник: Ivona

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