Как Колин Жост и Скарлетт Йоханссон отметили свадьбу в условиях карантина.

Муж знаменитой американской актрисы, звезды кинематографической вселенной Marvel Скарлетт Йоханссон, комедийный актер и сценарист шоу “Saturday Night Live“ Колин Жост поделился деталями тайной свадьбы.

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В эфире шоу Эллен ДеДженерес 38-летний артист раскрыл несколько подробностей о закрытой церемонии, которая состоялась в октябре прошлого года. По словам Колина, ему и Скарлетт очень повезло, что они смогли организовать безопасный праздник во время пандемии. На торжество влюбленные позвали только самых близких родственников и друзей.

“Мы сделали это тайком. Нам повезло, что мы смогли организовать свадьбу, пригласить своих родителей и обеспечить всем безопасность. Все было замечательно, мы чувствовали, что это сошло нам с рук“, - рассказал Жост.

Муж Скарлетт Йоханссон поделился деталями их тайной свадьбы Getty images

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