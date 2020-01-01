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Муж Скарлетт Йоханссон поделился деталями их тайной свадьбы

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Как Колин Жост и Скарлетт Йоханссон отметили свадьбу в условиях карантина.
Муж Скарлетт Йоханссон поделился деталями их тайной свадьбы
Муж Скарлетт Йоханссон поделился деталями их тайной свадьбы
Getty images

Муж знаменитой американской актрисы, звезды кинематографической вселенной Marvel Скарлетт Йоханссон, комедийный актер и сценарист шоу “Saturday Night Live“ Колин Жост поделился деталями тайной свадьбы.

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В эфире шоу Эллен ДеДженерес 38-летний артист раскрыл несколько подробностей о закрытой церемонии, которая состоялась в октябре прошлого года.  По словам Колина, ему и Скарлетт очень повезло, что они смогли организовать безопасный праздник во время пандемии. На торжество влюбленные позвали только самых близких родственников и друзей.

“Мы сделали это тайком. Нам повезло, что мы смогли организовать свадьбу, пригласить своих родителей и обеспечить всем безопасность. Все было замечательно, мы чувствовали, что это сошло нам с рук“, - рассказал Жост.

Муж Скарлетт Йоханссон поделился деталями их тайной свадьбы
Муж Скарлетт Йоханссон поделился деталями их тайной свадьбы
Getty images

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Теги: Колин Жост, Скарлетт Йохансcон
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Источник: Ivona

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