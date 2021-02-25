Внучка известного хореографа Григория Чапкиса поделилась с подписчиками снимком.

40-летняя внучка Григория Чапкиса удивила своей красотой instagram.com/annasafroncik

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Звездная внучка украинского Народного артиста Григория Чапкиса 40-летняя Анна Сафрончик опубликовала на своей странице в Инстаграм фото. На кадре знаменитость запечатлена в белом пиджаке с черным воротником, который подчеркнул ее изящное декольте и шею. Также девушка сделала стильную укладку и легкий макияж, который выделил ее естественную красоту.

Стоит отметить, что Анна Сафрончик много лет назад эмигрировала в Италию, где построила успешную карьеру актрисы и модели.

Поклонники восхитились внешним видом Анны, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Прекрасная». «Фантастическая». «Такая милая». «Прелестная улыбка». «Ты волшебная». «Я влюбился в твою улыбку».

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