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40-летняя внучка Григория Чапкиса удивила своей красотой

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Внучка известного хореографа Григория Чапкиса поделилась с подписчиками снимком.

40-летняя внучка Григория Чапкиса удивила своей красотой
40-летняя внучка Григория Чапкиса удивила своей красотой
instagram.com/annasafroncik

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Звездная внучка украинского Народного артиста Григория Чапкиса 40-летняя Анна Сафрончик опубликовала на своей странице в Инстаграм фото. На кадре знаменитость запечатлена в белом пиджаке с черным воротником, который подчеркнул ее изящное декольте и шею. Также девушка сделала стильную укладку и легкий макияж, который выделил ее естественную красоту.

Стоит отметить, что Анна Сафрончик много лет назад эмигрировала в Италию, где построила успешную карьеру актрисы и модели.

Поклонники восхитились внешним видом Анны, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Прекрасная».

«Фантастическая».

«Такая милая».

«Прелестная улыбка».

«Ты волшебная».

«Я влюбился в твою улыбку».

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Источник: ivonа bigmir)net
Комментариев (1)
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