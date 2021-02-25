40-летняя внучка Григория Чапкиса удивила своей красотой
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Звездная внучка украинского Народного артиста Григория Чапкиса 40-летняя Анна Сафрончик опубликовала на своей странице в Инстаграм фото. На кадре знаменитость запечатлена в белом пиджаке с черным воротником, который подчеркнул ее изящное декольте и шею. Также девушка сделала стильную укладку и легкий макияж, который выделил ее естественную красоту.
Стоит отметить, что Анна Сафрончик много лет назад эмигрировала в Италию, где построила успешную карьеру актрисы и модели.
Поклонники восхитились внешним видом Анны, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Прекрасная».
«Фантастическая».
«Такая милая».
«Прелестная улыбка».
«Ты волшебная».
«Я влюбился в твою улыбку».
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