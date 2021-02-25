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«Ого, какая!»: Наталья Могилевская восхитила аппетитными ножками в смелой позе

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Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Наталья Могилевская восхитила аппетитными ножками в смелой позе
Наталья Могилевская восхитила аппетитными ножками в смелой позе
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в бежевом платье в горошек и туфлях на каблуках. Артистка облокотилась на диван и задрала свои аппетитные ножки, которые изящно оголило летнее платьице. Звезда запрокинула голову назад, распустив свои длинные волнистые волосы, и дополнила стильный образ яркими аксессуарами.

Под публикацией Наталья поинтересовалась у фолловеров, верят ли они в справедливость:

«Считаете ли вы, что если никто не увидел и не узнал проступке (об изменах, воровстве, подлостях), то можно считать, что сошло с рук?
Или все таки прийдет за всё придётся платить?»

Поклонники признались, что верят в силу бумеранга, и отметили, что Наталья Могилевская выглядит сногсшибательно:

«Ого, какая!»

«Красивая».

«Крутая».

«Ах, как хороша».

«Невероятная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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sansantral    25.02.2021, 19:15
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