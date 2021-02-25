«Ого, какая!»: Наталья Могилевская восхитила аппетитными ножками в смелой позе
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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в бежевом платье в горошек и туфлях на каблуках. Артистка облокотилась на диван и задрала свои аппетитные ножки, которые изящно оголило летнее платьице. Звезда запрокинула голову назад, распустив свои длинные волнистые волосы, и дополнила стильный образ яркими аксессуарами.
Под публикацией Наталья поинтересовалась у фолловеров, верят ли они в справедливость:
«Считаете ли вы, что если никто не увидел и не узнал проступке (об изменах, воровстве, подлостях), то можно считать, что сошло с рук?
Или все таки прийдет за всё придётся платить?»
Поклонники признались, что верят в силу бумеранга, и отметили, что Наталья Могилевская выглядит сногсшибательно:
«Ого, какая!»
«Красивая».
«Крутая».
«Ах, как хороша».
«Невероятная».
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