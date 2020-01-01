«Горячая штучка»: Слава Каминская сверкнула аппетитными формами в нижнем белье
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость запечатлена в красном нижнем белье, которое подчеркнуло ее пышную грудь и подтянутый животик. Соблазнительный образ артистка дополнила расстегнутой белой рубашкой. Также звезда распустила свои локоны и сделала выразительный макияж с акцентом на глазах.
Под публикацией Слава задала фолловерам шокирующий вопрос:
«Девочки, а вы берете трубку, когда бывшие звонят вам среди ночи?»
Поклонники написали свои версии взаимоотношений с бывшими, и отметили, что Слава Каминская выглядит очень сексуально:
«Горячая штучка».
«Невероятная».
«Красотка!»
«Шикарная».
«Самая красивая очаровательная леди».
«Какая вы прекрасная».
«Как всегда огонь!»
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