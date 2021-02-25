«Шикарная женщина»: Светлана Лобода поразила стильным образом
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена на заснеженной улице в черной шубе, джинсах и ботинках. Артистка дополнила свой облик люксовой сумочкой и милой улыбкой. Также звезда распустила блондинистые волосы и сделала выразительный макияж.
Под публикацией Светлана заинтриговала фолловеров подписью:
«Люблю этот город 😍
кто скажет где я?))»
Многие фанаты предположили, что Лобода соскучилась по родным и приехала в Киев. Однако достоверность этих предположений Светлана не подтвердила и не опровергла.
Поклонники восхитились стильным образом Лободы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Шикарная женщина».
«Вы как всегда неповторимая».
«Лободуся, вы красавица».
«Зимняя королева».
«Светлана, вы классная и невероятная».
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