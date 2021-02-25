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«Шикарная женщина»: Светлана Лобода поразила стильным образом

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками эффектным снимком.

Светлана Лобода поразила стильным образом
Светлана Лобода поразила стильным образом
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена на заснеженной улице в черной шубе, джинсах и ботинках. Артистка дополнила свой облик люксовой сумочкой и милой улыбкой. Также звезда распустила блондинистые волосы и сделала выразительный макияж.

Под публикацией Светлана заинтриговала фолловеров подписью:

«Люблю этот город 😍
кто скажет где я?))»

Многие фанаты предположили, что Лобода соскучилась по родным и приехала в Киев. Однако достоверность этих предположений Светлана не подтвердила и не опровергла.

Поклонники восхитились стильным образом Лободы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Шикарная женщина».

«Вы как всегда неповторимая».

«Лободуся, вы красавица».

«Зимняя королева».

«Светлана, вы классная и невероятная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  25.02.2021, 16:23
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