«Шикарная женщина»: Светлана Лобода поразила стильным образом

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками эффектным снимком.

Светлана Лобода поразила стильным образом instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена на заснеженной улице в черной шубе, джинсах и ботинках. Артистка дополнила свой облик люксовой сумочкой и милой улыбкой. Также звезда распустила блондинистые волосы и сделала выразительный макияж.

Под публикацией Светлана заинтриговала фолловеров подписью:

«Люблю этот город 😍

кто скажет где я?))»

Многие фанаты предположили, что Лобода соскучилась по родным и приехала в Киев. Однако достоверность этих предположений Светлана не подтвердила и не опровергла.

Поклонники восхитились стильным образом Лободы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Шикарная женщина». «Вы как всегда неповторимая». «Лободуся, вы красавица». «Зимняя королева». «Светлана, вы классная и невероятная».

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