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«Молодая соблазнительница»: Соня Плакидюк показала, как выглядела в 19 лет

Комментариев: 2
Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками архивным снимком.

Соня Плакидюк показала, как выглядела в 19 лет
Соня Плакидюк показала, как выглядела в 19 лет
instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На черно-белом кадре знаменитость позирует, лежа в кровати. Девушка распустила свои длинные локоны, сделала выразительный макияж с акцентом на глазах, и приоткрыла рот.

Под публикацией Соня попросила, чтобы фанаты угадали ее возраст на фото:

«Сколько мне лет на этой фотке, как думаете?😜 (правильный ответ точно знает Янка @ianatokarchuk 📸, но она не скажет)».

Немного позже Плакидюк призналась, на снимке ей было всего 19 лет.

Поклонники начали активно угадывать возраст Сони Плакидюк, осыпая ее приятными словами в комментариях:

«Энергетика, посыл чувствуется сквозь года😍».

«Фото конечно вау».

«Какая лисичка».

«Красавица».

«Вау, Соня, вы огонь! Вы, как хорошее вино, с каждым годом все лучше и лучше».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Daisy50    25.02.2021, 15:22
Оценка:  0
Daisy50
Господи, сколько можно её пиарить? Ну, кому она нравится? Женитесь уже на ней и успокойтесь!
pусский  (аноним)  25.02.2021, 15:18
Оценка:  +1
pусский
С детства блядовала, сука!
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